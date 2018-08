Nassau-Sporkenburger Hof wird renoviert

Der Nassau-Sporkenburger Hof wurde kürzlich eingerüstet, um kleinere Schäden an der Dacheindeckung zu reparieren und am Haus einen Überholungsanstrich durchzuführen.

Der im 14. Jahrhundert erbaute ehemalige Märkerhof war vor über 20 Jahren generalsaniert worden. Jetzt zeigten sich doch mehrere Gebrauchsspuren, die nun behoben werden müssen.

So zeigten sich kürzlich mehrere undichte Stellen in der Schiefereindeckung des Daches, Vögel gelangten in den Dachaufbau und störten die Vorstellungen in leisen Szenen der Theateraufführungen. Die seinerzeit bei der Sanierung angebrachten Holzfensterbänke an den Dachgauben waren sanierungsbedürftig.

Die Schieferdeckung soll wieder regensicher geschlossen und alle Gauben mit Blei-Fensterbänken versehen werden. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Denkmalschutz und den beauftragten Handwerkern (Dachdecker, Zimmermann, Maler). „Wir nehmen unsere Aufgabe zum Erhalt dieses Kulturdenkmals sehr wichtig und freuen uns, dass wir das sehr schöne Erscheinungsbild des Nassau-Sporkenburger Hofes erhalten können“, erklärt Jürgen Becker, zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung Lahnstein.

Nach Abschluss der Dacharbeiten, wird am gesamten Gebäude der Farbanstrich erneuert, so dass der Nassau-Sporkenburger-Hof nach Abschluss der Arbeiten wieder in hellem Glanz erstrahlen wird.

Die gesamten Maßnahmen, die bis Mitte September abgeschlossen sein sollen, werden nach aktuellem Stand ca. 30.000,- € kosten.

Fotos: Christoph Maier/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein



veröffentlicht am: 17.08.2018