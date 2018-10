Nächstes Heimspiel für den HV Vallendar

Nach dem langersehnten ersten Saisonsieg gegen Friesenheim II (33:23) hatte der HV Vallendar direkt ein spielfreies Wochenende. Dafür hatte Christoph Barthels Mannschaft als eines von nur acht Teams am Tag der Deutschen Einheit antreten müssen. Am kommenden Samstag, 20.10.2018 um 18:00 Uhr empfangen die Löwen mit dem TV Homburg den Aufsteiger aus dem Saarland, der zugleich auch das derzeitige Ende der Tabelle darstellen.

Den Gegner nicht unterschätzen

Die freie Woche tat Barthel und seiner Mannschaft spürbar gut, nachdem man endlich den ersten Saisonsieg erringen konnte. Barthel: „Wir waren alle natürlich erleichtert, dass der Knoten geplatzt ist. Wir haben einige Spiele zu lange darauf warten müssen. Den Jungs tat es jetzt gut ein paar Tage auszuruhen, wir hatten einige Blessuren und Krankheiten auszukurieren.“

Doch nun ruft wieder die Pflicht, denn mit dem TV Homburg empfängt der HVV eigentlich eine reine Pflichtaufgabe. Der Underdog hatte den Aufstieg in die RPS-Oberliga souverän gemeistert, konnte sich bislang aber noch keinen Punkt erspielen. Ein Sieg also bloß reine Formsache? Barthel warnt vor Übermut: „Wir haben bisher selbst nur 3 Punkte geholt, Zeit für Hochmut ist definitiv nicht gegeben. Wir dürfen keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Homburg lechzt sicherlich nach dem ersten Saisonsieg und rechnet sich gegen uns sicher Chancen aus.“ Doch dem müssen die Löwen ganz schnell einen Riegel vorschieben.

Der HVV sollte sich der eigenen Situation bewusst sein und den Gast nicht unterschätzen. Von der ersten Minute an hellwach sein und an die gute Leistung aus dem letzten Heimspiel anknüpfen, heißt die Marschroute. Denn Homburg bereitete einigen Gegnern Probleme, beispielsweise dem TV 05 Mülheim, der sich mit einem 26:27 nur knapp einer Blamage entziehen konnten. Wichtig für die Löwen ist daher eine fokussierte Vorbereitung auf die kommende Aufgabe, wie Kapitän Oliver Lohner findet: „Die freie Woche war sehr erholsam, aber jetzt werden von jedem wieder 100% verlangt. Wir müssen uns auf Homburg sehr gut vorbereiten und schnell wieder zu unserem Rhythmus finden.“

Wie die Vergangenheit zeigte, sind Spiele gegen den Tabellenletzten immer die schwierigsten. Einige Qualität hat der TV ebenfalls zu bieten: Spielmacher und Rückraum-Akteur Niklas Eberhardt, der bereits für die SV Zweibrücken und die HSG Völklingen auflief. Linksaußen Mathias Mohn spielte vergangene Saison bei der VTZ Saarpfalz und in der Jugend lange beim Nachbarn TS Bendorf.

Eigene Stärken nutzen

Vallendar sollte sich an der ersten Halbzeit aus dem Spiel gegen Friesenheim aufrichten. Dort stand die Defensive sehr stabil und man zwang den Gegner zu schwierigen Würfen aus dem Rückraum. Torhüter Burgard spielte mit, leitete Gegenstöße und damit einfach Tore ein. Ein wichtiger Baustein auch gegen den TV Homburg sagt Barthel: „Unser Tempospiel wird in jedem Spiel mitentscheidend sein. Das müssen wir noch konsequenter durchziehen. Der TSG konnten wir so den Zahn ziehen, gegen Homburg muss das ein Mittel zum Erfolg sein.“

Personell wird nur Moritz Gutfrucht mit seinem Kreuzbandriss fehlen, ob er diese Saison nochmal zum Einsatz kommen wird, ist äußerst fraglich. Der HVV möchte sich mit dem nächsten Sieg wieder nach vorne arbeiten und langsam an das dichte Mittelfeld Anschluss finden. Dabei setzt man wieder auf die Unterstützung der Fans, welche ihren HVV bisher nie im Stich ließen. Anwurf in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg ist am Samstag, 20.10.2018 wie gewohnt um 18:00 Uhr.

Das spielfreie Wochenende haben die Vallendarer Handballer genutzt, um den befreundeten Fußballverein SV Niederwerth beim verdienten 1:0-Heimsieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen zu unterstützen.

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 15.10.2018