Mutmaßlicher Fahrraddieb whert sich gegen Polizeikontrolle

Koblenz (ots) – Widerstand gegen die Festnahme und Fahrraddiebstahl, das sind die Vorwürfe, mit denen sich ein 34-jähriger Mann aus Koblenz konfrontiert sieht.

Der Mann war am gestrigen Sonntag, 03.06.2017, gegen 15.15 Uhr, in der Mayener Straße in Koblenz-Metternich einer Polizeistreife der dortigen Inspektion aufgefallen und sollte kontrolliert werden.

Damit zeigte er sich alles andere als einverstanden und wollte sich zunächst entfernen. Als ihn die Beamten daran hindern wollten, wehrte er sich, so dass schlussendlich sogar Pfefferspray eingesetzt werden musste, um ihn zu stoppen.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das von ihm mitgeführte Fahrrad vermutlich gestohlen war. Außerdem zeigte der Mann deutliche Anzeichen von vorherigem Drogenkonsum. Ihn erwarten nun die entsprechenden Verfahren.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.06.2018