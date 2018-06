Motorradfahrer reißt Radfahrerin mit

Lehmen (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B 416 bei Lehmen. Eine 74-jährige holländische Radfahrerin kam die Unterführung von der Anschlussstelle Lehmen/Gondorf in Richtung Cochem hoch. Oben an der B 416 angekommen schob sie ihr Fahrrad über die Straße, um auf den moselseitig verlaufenden Radweg zu gelangen. Hierbei übersah sie offensichtlich eine Gruppe Motorradfahrer, die sich mit moderater Geschwindigkeit auf der B 416 aus Richtung Koblenz näherten. Während zwei Motorradfahrer noch ausreichend sicher abbremsen konnten, verbremste sich der Dritte Biker, geriet in Schieflage, kippte auf die Seite und rutschte quer über den Asphalt auf die Radfahrerin zu. Diese konnte nicht mehr reagieren und wurde von dem rutschenden Motorrad erfasst. Die Radfahrerin, und der 54-jährige Motorradfahrer aus Dresden wurden schwerverletzt, seine Sozia leichtverletzt. Rettungshubschrauber und Notarzt waren im Einsatz. Die B 416 musste für eine Stunde gesperrt werden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.06.2018