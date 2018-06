Motorradfahrer bei Unfall in Koblenz verletzt

Koblenz (ots) – Der Fahrer eines Pkw war mit seinem Fahrzeug am 19.06.2018, 17.50 Uhr, in der Hans-Böckler-Straße, in Richtung Wallersheimer Kreisel unterwegs. Er verlangsamte sein Fahrzeug, um nach links auf das Gelände des TÜV abzubiegen. Weitere nachfolgende Fahrzeuge bremsten ab. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer überholte die langsam vor ihm fahrenden Pkw und prallte gegen das Fahrzeug des Abbiegenden. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer schwere Prellungen im Beinbereich zu, die eine Behandlung in einem Koblenzer Krankenhaus erforderlich machten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 20.06.2018