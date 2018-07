Mitwirkung bei der Studie zur Bedarfsanalyse an Übernachtungskapazitäten entlang des Rheins

Touristinformation Lahnstein nimmt an Studie teil

Lahnstein. Gemeinsam mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz eine Hotelbedarfsanalyse für die Ferienregion Romantischer Rhein beim renommierten Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (dwif) beauftragt. An dieser Studie nimmt auch die Touristinformation Lahnstein teil und bittet um Unterstützung und Mithilfe der gastronomischen Leistungsträger in Lahnstein. „Wir werden in den nächsten Tagen alle gastronomischen Leistungsträger per Mail anschreiben und genau erklären worum es geht“, so Petra Bückner, Leiterin der Touristinformation.

Die 2017 für das Rheintal vorgestellte Betriebsnachfolgestudie hat deutlich aufgezeigt, dass es in den kommenden Jahren zu einer erheblichen Marktbereinigung über alle Betriebsarten im Beherbergungsgewerbe kommt. Zahlreiche bestehende Objekte können wegen unrentabler Betriebsgrößen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Lokale Angebotsengpässe verbunden mit einer Schwächung der regionalen Attraktivität sind die Konsequenz. Davon sind der Geschäftsreiseverkehr und der Privatreiseverkehr gleichermaßen betroffen.

Ziel der Hotelbedarfsanalyse ist es, den konkreten Bedarf an zeitgemäßen Übernachtungskapazitäten auch vor dem Hintergrund der Bundesgartenschau im Mittelrheintal zu ermitteln. Die Studie soll auf Basis der bestehenden Angebotsstrukturen sowie unter Berücksichtigung der kommunalen Bauleitplanungen konkrete Flächen identifizieren und Empfehlungen für Art, Größe und Marktpositionierung neuer Hotelprojekte geben.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 29.06.2018