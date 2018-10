Martinsumzüge und Martinfeuer in Koblenz

Nach alter Tradition finden auch in diesem Jahr in den Tagen um den 11. November, dem Martinstag, in mehreren Koblenzer Stadtteilen Martinsumzüge und Martinsfeuer statt.

Folgende Martinsumzüge/Martinsfeuer wurden angemeldet

Stand: 23.10.2018 14:45Uhr

Martinsfeuer und Martinsumzüge in Koblenz

Altstadt

Martinsumzug: 11.11.2018, ab 17.00 Uhr

Aufstellort: Weißer Gasse

Wegstrecke: Weißer Gasse – An der Moselbrücke – Altengraben – Am Plan – Entenpfuhl – Braugasse – An der Liebfrauenkirche – Mehlgasse – Florinsmarkt – Auf der Danne – Am Alten Hospital – Eltzerhofstraße – Firmungsstraße – Rheinstraße – Konrad-Adenauer-Ufer – Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Abbrennen des Martinsfeuers: 11.11.2018 ab 18.00 Uhr

Veranstaltungsort: Platz vor dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Arenberg

Martinsumzug: 03.11.2018, ab ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Arenberg

Wegstrecke: Urbarer Straße – Pfarrer-Kraus-Straße – Silberstraße – Falkenweg – Hannarschweg -hier Abbrennen eines Martinsfeuers-

Arzheim

Martinsumzug: 10.11.2018, 17.30 Uhr

Aufstellort: Unterdorfstraße, Ecke Blindtal

Wegstrecke: Unterdorfstraße – Hinterdorfstraße – Kreisstraße – Pfarrer-Wilmerstaedt-Straße- In der Strenge – Hinterdorfstraße – Lahnstraße – Am Steinerkopf

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2018, ca. 18.15 Uhr

Veranstaltungsort: Am Steinerkopf / Waldparkplatz

Asterstein

Martinsumzug: 10.11.2018, 18.00 Uhr

Aufstellort: Goebensiedlung//Grenzstraße

Wegstrecke: Goebensiedlung – Grenzstraße – Auf dem Sande – Lindenallee – Lehrhohl – Fritz-von-Unruh-Straße – Herm.-Dienz-Straße – Hans-Maria-Lux-Straße – Fritz-von-Unruh-Straße – Lehrhohl – Sophie-von-La-Roche- Straße – Anton-Gabele-Straße – Grenzstraße – Goebensiedlung

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2018, ca. 19.00 Uhr

Veranstaltungsort: Goebensiedlung–Kirmeswiese

Bisholder

Martinsumzug: 08.11.2018 ab 17.45 Uhr

Aufstellort: Bushaltestelle Bisholder

Wegstrecke: In Bisholder, An der Tränke, In Bisholder zum Hölzchen

Abbrennen des Martinsfeuers: 08.11.2018, ab ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Vereinsgelände vor dem Vereinsheim Auf dem Hölzchen

Bubenheim

Martinsumzug: 09.11.2018, ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Im Schildchen

Wegstrecke: Im Schildchen – Weißenthurmer Straße – St.-Maternus-Straße – hier Abbrennen des Martinsfeuers

danach zurück St. Maternus-Straße – Weißenthurmer Straße – Im Schildchen

Ehrenbreitstein

Martinsumzug: 06.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Kapuzinerplatz

Wegstrecke: Kapuzinerstraße – Friedrich-Wilhelm-Straße – Helfensteinstraße – Steilsgasse – Lielsgasse – Am Markt – Kapuzinerstraße – Humboldtstraße – Kolonnenweg – Im Teichert – Kapuzinerplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 06.11.2018, ab 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Grundstück des Deutschen Alpenvereins, Kolonnenweg 7

Goldgrube

Martinsumzug: 04.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Overbergplatz

Wegstrecke: Overbergplatz – Felbigerstraße – Comeniusstraße – Bogenstraße – Follmanstraße – Simon-Meister-Straße – Foelixstraße – Lorenz-Kellner-Straße – Fröbelstraße – Peter-Friedhofen-Straße – Eduard-Müller-Straße – Gutenbergstraße – Lindenstraße – In der Goldgrube – Eduard-Müller-Straße – Overbergplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 04.11.2018 ab ca. 19.00 Uhr

Veranstaltungsort: Overbergplatz vor der Kirche St. Franziskus

Güls

Martinsumzug: 10.11.2018 ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Festplatz Gulisastraße

Wegstrecke: Gulisastraße – Teichstraße – Planstraße – Auf dem Heyerberg

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2018, ab 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Alter Sportplatz Heyerberg

Horchheim

Martinsumzug: 10.11.2018, 18.00 Uhr

Aufstellort: Jahnplatz

Wegstrecke: Emser Straße – Bächelstraße – Mendelsohnstraße – Brandenburgstraße – Mittelstraße – Louis-Berger-Straße – Emser Straße – Bolzplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2018, ca. 19.00 Uhr

Veranstaltungsort: Bolzplatz gegenüber Mendelssohnpark

Innenstadt (Kita Sonnenschein)

Martinsumzug: 08.11.2018 ca. 17.00 Uhr

Aufstellort: Schloßtreppe zum Rhein/Rheinanlagen

Wegstrecke: Rheinanlagen – Julius-Wegeler-Straße – Rizzastraße – Hohenzollernstraße – von-Werth-Straße

Immendorf

Martinsumzug: 10.11.2018 ab ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Cherubine-Willimann-Weg

Wegstrecke: Cherubine-Willimann-Weg – Ringstraße – Reuschweg

hier Abbrennen eines Martinsfeuers

Karthause

Martinsumzug: 09.11.2018, 18.00 Uhr

Aufstellort: Am Flugfeld / Höhe Rostocker Straße – Naumburger Straße

Wegstrecke: Am Flugfeld (Höhe Rostocker Straße ) – Zeisigstraße – Zeppelinstraße – Drosselgang – Am Falkenhorst – Finkenherd – Schulhof Grundschule Am Löwentor

Abbrennen des Martinsfeuers: 09.11.2018, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Schulhof der Grundschule „Am Löwentor“

Kesselheim

Martinsumzug: 04.11.2018, ab ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Am Aachener Hof / Kirchenvorplatz

Wegstrecke: Kaiser-Otto-Straße – Schmiedestraße – Kurfürst-Schönborn-Straße – Zur Bergpflege

Abbrennen des Martinsfeuers: 04.11.2018, ab ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Grünfläche Zur Bergpflege

Lay

Martinsumzug: 10.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Kirmesplatz

Wegstrecke: Kirmesplatz – Hirtenstraße – Marienstätter Straße – Lückenstraße – St.-Martin-Straße – Kaufunger Straße – Maistraße – Hirtenstraße – Kirmesplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2018, ab 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Kirmesplatz

Lützel

Martinsumzug: 09.11.2018, ca. 17.30 Uhr

Aufstellort: Friedhof Bodelschwingh

Wegstrecke: Bodelschwinghstraße –– Mayener Straße – An der Ringmauer – Maria-Hilf-Straße – Mayener Straße – Neuendorfer Straße – Schartwiesenweg

Abbrennen des Martinsfeuers: 09.11.2018, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Schartwiesenweg – in Höhe Grünfläche Sportplatz

Metternich Oberdorf

Martinsumzug: 11.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Raiffeisenstraße

Wegstrecke: Raiffeisenstraße – Trierer Straße – Oberdorfstraße – Pfaffengasse – Weingasse – Kemmertstraße – Trierer Straße – Weidtmannstraße – Isenburgstraße – Raiffeisenstraße – Im Eulenhorst – über Spielplatz zum Schulgelände

Abbrennen des Martinsfeuers: 11.11.2018, ab ca. 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Gelände der Grundschule Metternich Oberdorf ( Aschenbahn )

Metternich Unterdorf

Martinsumzug: 08.11.2018 ab 17.30 Uhr

Aufstellort: Wellingsweg

Wegstrecke: Wellingsweg – Eifelstraße – Bubenheimer Weg – Monschauer Straße – Bitburger Straße – Kirmesplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 08.11.2018, ab ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Kirmesplatz

Moselweiß

Martinsumzug: 02.11.2018, ca. 18.15 Uhr

Aufstellort: Ferdinand-Sauerbruch-Straße / Ecke Bäckerei Hoefer

Wegstrecke: Ferdinand-Sauerbruch-Straße – Koblenzer Straße – mit Zwischenstopp an der Kinderklinik – Gülser Straße – Burgweg – Nahlkammer – Bahnhofsweg – Kirmesplatz Moselweiß / Ecke Schulstraße

Abbrennen des Martinsfeuers: 02.11.2018, ca. 19.15 Uhr

Veranstaltungsort: Kirmesplatz / Ecke Schulgasse

Neuendorf

Martinsumzug: 09.11.2018, ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Pfarrer-Friesenhahn-Platz

Wegstrecke: Im Hüttenstück – Brenderweg – Herberichstraße – Plankenweg – Nauweg – Handwerkerstraße – Pastor-Lang-Straße – Hochstraße – Jakobstraße – Am Ufer bis TUS-Heim

Abbrennen des Martinsfeuers: 09.11.2018, ca. 19.00 Uhr

Veranstaltungsort: Sportplatz – Am Ufer/TUS-Heim Neuendorf

Niederberg

Martinsumzug: 03.11.2018, 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Niederberger Höhe

Wegstrecke: Ab Grundschule zur Friesenstraße – Überquerung der Friesenstraße – durch die Johannes-Casel-Straße – Elligstraße – Überquerung der Arenberger Straße und weiter auf der Arenberger Straße bis zur Eselsbach (Abbrennplatz)

Abbrennen des Martinsfeuers: 03.11.2018, ab ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Eselsbach (Nähe Grillhütte)

Pfaffendorf

Martinsumzug: 09.11.2018, ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Pfaffendorf, Emser Straße

Wegstrecke: Emser Straße bis zum „Bolzplatz“ an der Pfaffendorfer Brücke

Abbrennen des Martinsfeuers: 09.11.2018, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: „Bolzplatz“ an der Pfaffendorfer Brücke

Pfaffendorfer Höhe

Martinsumzug: 09.11.2018 ab 17.00 Uhr

Aufstellort: Kirchenvorplatz Lüderitzstraße

Wegstrecke: Lüderitzstraße – Leo-Frobenius-Straße – Ellingshohl – Julius-Leber-Straße – Wilhelm-Leuschner-Straße – Balthasar-Neumann-Straße

Rübenach

Martinsumzug: 10.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Schulhof Grundschule Rübenach

Wegstrecke: Schulhof – Am Mühlenteich – Grabenstraße – Lambertstraße – Mauritiusstraße – von-Eltz-Straße – Kilianstraße – Mühlenstraße – Am Mühlenteich – Schulhof

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2018, ab ca.18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Feld zwischen Schulgelände und Lambertstraße

Stolzenfels

Martinsumzug: 04.11.2018, 18.45 Uhr

Aufstellort: Ehem. Schulhof Rhenser Straße 54

Wegstrecke: Rhenser Straße – bis südl. Ortsausgang – zurück Rhenser Straße bis zum südl. Ortsausgang Richtung Rhens und anschließend zurück Richtung Koblenz bis zum nördl. Ortsausgang von Stolzenfels. Von dort durch die Unterführung zum Leinpfad am Rhein – nach dem Abbrennen des Martinsfeuers durch die Unterführung am Kapellener Platz über die Rhenser Straße zurück zum ehemaligen Schulhof

Abbrennen des Martinsfeuers: 04.11.2018, ca. 19.15 Uhr

Veranstaltungsort: Leinpfad am Rhein

Vorstadt

Martinsumzug: 03.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: evm-Gebäude Schützenstraße 80-82

Wegstrecke: Schützenstraße – Chlodwigstraße – Schenkendorfstraße – Kurfürstenstraße – St.-Josef-Straße – Frankenstraße – Neversstraße – Parkplatz Gesundheitsamt

Abbrennen des Martinsfeuers: 03.11.2018, ab ca. 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Parkplatz Gesundheitsamt

Wallersheim

Martinsumzug: 16.11.2018 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Kammertsweg an der Grundschule

Wegstrecke: Kammertsweg – St. Bernhardstraße – Waldbottenstraße – Stiftsgasse – Büngertsweg Richtung Nauweg – Langenaustraße – Deutschherrenstraße – Kammertsweg – Schulhof Grundschule

Abbrennen des Martinsfeuers: 16.11.2018, ca. 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Messeplatz am Wallersheimer Kreisel

veröffentlicht am: 22.10.2018