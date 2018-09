Mario Pommer ist „Bester Koblenzer“ im Marathon

KOBLENZ. Der Ausrichterverein des Koblenzer Sparkassen Marathon zeichnet mit tollen Erlebnispreisen auch die schnellsten Schängel im Mara-thon, Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf aus. Insgesamt waren 488 Schängel am Start.

In der Königsdisziplin über 42,195 Kilometer geht der Titel an Mario Pommer. Der Gülser lief seinen 100. Marathon, wurde in der Gesamtwertung 10. und mit der Finisherzeit von 3 Stunden, 16 Minuten und 3 Sekunden „Bester Koblenzer“. 100 – 10 – 1, welche schöne Zahlenfolge zum Jubiläum!

Diana Hellebrand wurde mit 3 Stunden, 27 Minuten und 16 Sekunden die schnellste Marathon-Läuferin vom Eck. In der Gesamtwertung liegt sie auf Platz 2. Im Halbmarathon geht der Titel an Thomas Kirschey (1:20.40 Stunde /Platz 10 Gesamtwertung) und Judith Wirth (1:29.16 Stunde/4), im Zehn-Kilometer-Lauf an Marco Weber (36:20 Minuten/3) und Monika Gemein (46:26 Minuten/3).

Die Sieger erhalten Tickets für die Dinnershow „Festungsvarieté“, die Turn-gala „Gymmotion“ oder eine Jahreskarte „Seilbahn & Festung“. „Die beson-deren Preise wurden vom Café Hahn, dem Turnverband Mittelrhein sowie der Seilbahn Koblenz und der Generaldirektion kulturelles Erbe zur Verfü-gung gestellt“, betont Pressesprecher Rolf Geifes. „Es freut uns sehr, dass die Partner unser Engagement für Koblenzer Athleten unterstützen.“

Foto: koblenz-marathon.de/eventphotografie24

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.09.2018