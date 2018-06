Lustige Tiergeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 07. Juni 2018, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die Geschichte von einem ganz besonderen Frisör, zu dessen Kundschaft eine Schar von Tieren gehört. Ob Waschen, Schneiden oder Föhnen, die tierischen Kunden haben die verschiedensten Wünsche für ihre Haarpracht. Und so färbt, stylt und frisiert der Frisörmeister die Köpfe von Hunden, Affen oder Katzen.

Welche tollen Frisuren dabei entstehen, erfährt man ab 16.00 Uhr.

Anschließend kann gemalt werden. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.06.2018