Lulo Reinhardts Acoustic Lounge mit Melanie Bong im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum

Lahnstein. Bei Lulo Reinhardts Acoustic Lounge mit außergewöhnlichen Sänger/innen ist dieses Mal Melanie „Ziwata“ Bong zu Gast im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum. Die aufstrebende deutsche Jazzstimme 2018 präsentiert gemeinsam mit Lulo Reinhardt ihr brandneues Album “GIPSY FIRE”.

Mit Gipsy-Sounds bis Latin-Fusion und Modern Jazz ist ein feuriges musikalisches Highlight von Melanie Bongs neuem Live-Projekt “GIPSY FIRE” zu erleben.

GIPSY FIRE ist das dritte Album der Künstlerin nach “Fantasia” (2002) feat. Adelhard Roidinger am Bass und “Gypsy Dream” (2006) mit dem großen Fritz Pauer am Piano. Melanie Bong studierte Jazzgesang bei Sheila Jordan, Jay Clayton, Andy Bey und Mark Murphy.

Die Besetzung an diesem Abend: Melanie Bong – vocal, Tizian Jost –piano, Eduardo’ Dudu ‘Penz – bass, Bastian Jütte – drums und Lulo Reinhardt – guitar.

Samstag, 15. Dezember 2018 im Jukz Lahnstein, Wilhelmstr.59, Lahnstein

Einlass : 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: VVK 16 Euro/AK 18 Euro

Informationen und Karten 02621/50604 oder jukz@lahnstein.de

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 11.12.2018