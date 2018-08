LEUTESDORF – Erhebliche Sachbeschädigungen nach Einbruch in Baucontainer

Neuwied (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.07./01.08.18) kam es in Leutesdorf zum Aufbruch eines Baucontainers in der August-Bungert-Allee, bei dem, neben den Aufbruchschäden, lediglich Sprühflaschen mit Farbmarkierungsspray entwendet wurden. Danach zieht sich eine “gelbe Farbspur” in Form von Schriftzügen, Wörtern und Punktmarkierungen durch die gesamte Rheinstraße, bis hin zum Kirchstraße. Hierbei besprühten der oder die Täter neben dem Baucontainer, den Fähranleger, eine Rutsche auf dem Spielplatz Pützgasse, eine Grundstücksmauer eines Anwesens der Kirchstraße, einen Getränkeanhänger der Gaststätte Rheinecker Hof und eine weitere Grundstücksmauer an der Hintergasse, mit dem entwendeten Markierungsspray. Auf diesem Weg durch die Rheinstraße fielen dem oder den Tätern auch noch insgesamt 10 PKW zum Opfer, die mehr oder weniger mit dieser gelben Farbe besprüht wurden. Insgesamt schätzt die Polizei einen Sachschaden, der sich um unteren fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. Hinweise oder Beobachtungen, die in dieser Nacht gemacht wurden, werden an die Polizei Neuwied erbeten.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 01.08.2018