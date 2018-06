Lesesommer startet am 11. Juni

Endlich kann es losgehen! Am 11. Juni startet der diesjährige Lesesommer in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Bis zum 11. August können alle Clubmitglieder die neuen Lesesommerbücher ausleihen und lesen.

Wer in den Sommerferien drei oder mehr Bücher aus dem Lesesommerbestand liest erhält eine Urkunde und nimmt nach den Ferien an den Abschlusspartys der StadtBibliothek teil. Mit etwas Glück kann man auch in diesem Jahr wieder tolle Preise gewinnen. Die Lesesommerparty für die Grundschulen findet am Montag, den 27. August statt. Die Abschlussparty für die weiterführenden Schulen wird am Dienstag, den 28. August gefeiert. Also am Besten noch schnell anmelden und loslesen.

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Seit dem Start im Jahr 2008 ist die Zahl der beteiligten Bibliotheken kontinuierlich gestiegen.

Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de und www.stb.koblenz.de .

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.06.2018