Lesesommer in der StadtBibliothek Koblenz startet in die zweite Hälfte

Bereits seit fünf Wochen können Kinder und Jugendliche am Lesesommer in der StadtBibliothek Koblenz teilnehmen. Auch in diesem Jahr ist die Leseförderaktion ein voller Erfolg. Über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits in der Stadtbibliothek angemeldet und lesen, lesen, lesen…

Dabei wurden rund 2.000 neue Bücher für den Lesesommer angeschafft. Wer mindestens drei Bücher liest und bewertet erhält eine Urkunde, nimmt nach den Sommerferien an der Abschlussparty in der StadtBibliothek teil und kann dort mit etwas Glück tolle Preise gewinnen.

Neben der Verlosung werden bei der Party wieder einige Kinder für die besten Buchgespräche prämiert. Außerdem wird die Schule mit den meisten Teilnehmern am Lesesommer ausgezeichnet und erhält einen Buchgutschein. Wer seine Schule unterstützen möchte und Lust am Lesen hat, kann noch bis zum 17. August mitmachen. Anmeldungen für den Lesesommer sind bis zum Ende der Aktion möglich. Also schnell zur StadtBibliothek Koblenz kommen, Anmeldung abgeben, mindestens 3 Bücher lesen, bewerten und am Ende des Sommers zusammen mit allen erfolgreichen Teilnehmern den Leseerfolg bei der Abschlussparty feiern.

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de und www.stb.koblenz.de .

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.07.2019