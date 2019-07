Leergutdiebe in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 14.07.2019, 19.30 Uhr, meldeten Zeugen einen Diebstahl von Leergutkisten auf dem Gelände eines Getränkefachmarkts in Koblenz, Auf den Sieben Morgen. Diese beobachteten zwei männliche Personen, die dort über den Zaun auf das Gelände kletterten und vier Leergutkisten stahlen. Anschließend flüchteten sie mit ihren Fahrrädern in Richtung Wendehammer / Tennisplätze. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Aufdruck, schwarzer Kapuzenhoodie mit weißem Brustprint, schwarze Nike-Turnschuhe. Dieser flüchtete auf einem schwarzen Trekkingrad, sein Kumpel auf einem

roten Rennrad. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 15.07.2019