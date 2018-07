Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte besucht Stadtranderholungsmaßnahmen

Lahnstein. Auch in diesem Jahr besuchte der Lahnsteiner Stadtchef Peter Labonte sowohl die Kinder des AWO-Kinderferienlagers auf dem Aspich als auch die Kinder der „Scheune“. Die Ferienlager mit ihren vielfältigen Angeboten in der Ferienfreizeit sind seit vielen Jahren eine feste und begehrte Größe in Lahnstein, auch für die Umlandgemeinden.

Die „Scheunenkids“ erleben, entsprechend dem diesjährigen Motto, eine Entdeckungsreise durch Asien und läuten die Mahlzeiten mit dem Campsong „Kung Fu Fighting“ ein. Im Schlepptau hatte der Stadtchef tolle Geschenke (Tischtennisbälle und –Schläger, Wasserbomben, Bälle und Spielesammlungen etc.) und freute sich über einen kleinen Rundgang über das Scheunengelände.

Die „Aspichkids“ erwartet dieses Jahr der Besuch des städtischen Freibades, der Berufsfeuerwehr in Koblenz, des Wasserspielplatzes am Deutschen Eck in Koblenz sowie Wanderungen zur Marksburg in Braubach und durch die Ruppertsklamm in Lahnstein. Neugierig begutachte der Oberbürgermeister das Bastelangebot und die Strohbetten der Kinder.

Bei beiden Standranderholungsmaßnahmen erleben die Kinder tolle und kreative Angebote und kommen jedes Jahr gerne wieder.

Wie jedes Jahr spendierte Oberbürgermeister Labonte für die Kinder beider Freizeiten Eis, welches sich diese natürlich gut schmecken ließen.

„Ein großes Dankeschön geht an alle Beteiligten und Sponsoren, denn ohne deren ehrenamtlichen Einsatz wäre ein solches Ferienangebot nicht möglich“, so Peter Labonte. Auch den ehrenamtlichen Betreuern der Ferienfreizeiten dankte Oberbürgermeister Peter Labonte ausdrücklich. Einige der heutigen Betreuer hatten einst selbst als Kinder an den Ferienfreizeiten teilgenommen. Die Ferienfreizeiten helfen insbesondere den berufstätigen Eltern, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können und bieten den Kindern aus Lahnstein und Umgebung tolle und unvergessliche Ferientage.

Fotos: Helmut Pfaff/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 23.07.2018