Lahnsteiner Freibad unter den TOP 5 in Rheinland-Pfalz !

Deutschlands beliebteste Freibäder

Lahnstein. Pünktlich zum Ferienanfang hat sich das sonnige Wetter eingestellt und quasi die gesamte Ferienzeit angehalten. Aber auch davor gab es viele schöne und sehr heiße Tage, die zum Planschen im kühlen Nass einluden. Bei schwüler Hitze und trockener Luft bieten Freibäder in ganz Deutschland, so auch in Lahnstein, eine willkommene Möglichkeit, sich abzukühlen. Wenn das Meer zu weit weg ist und der nächste Weiher oder See nicht besonders einladend, dann sorgt das Lahnsteiner Freibad für eine Abkühlung.

Gute Besucherzahlen konnte man im Lahnsteiner Freibad registrieren, denn bereits bis Mitte Juli 2018 wurden schon mehr Schwimmbadbesucher/innen gezählt werden, als in der gesamten Badesaison 2017 (oder des Vorjahres).

Und dass man im Lahnsteiner Freibad, in unmittelbarer Nähe von Burg Lahneck, mit einer wunderschönen Aussicht über die ganze Stadt die heißen Tage besonders schön verbringen kann, das wissen nicht nur die Lahnsteiner, sondern nun auch ganz Deutschland. Denn im Freibadranking der Internetseite www.testberichte.de landete das Lahnsteiner Freibad auf einem vorderen Platz von fast 400 Teilnehmern. „In Rheinland-Pfalz sind wir sogar unter die TOP 5 der beliebtesten Sommerbäder gewählt worden“, freut sich Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte, als er von den Platzierungen erfuhr.

Das Lahnsteiner Freibad hat noch bis September von 9:30 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet und ist allemal einen Besuch wert. Nähere Informationen auch auf unserer Homepage unter: https://www.lahnstein.de/freizeit-kultur/freizeitaktivitaeten/sport/schwimmen.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 06.08.2018