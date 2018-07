Lahnsteiner Delegation informiert sich auf der Insel Usedom

Kur- und Heilwald in Heringsdorf von großem Interesse

Lahnstein. Das der Wald ein wichtiges Landschaftselement ist und gleichzeitig viele therapeutische Potentiale enthält, dürfte für die meisten nichts Neues sein. Eine intakte Natur ist eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Diese zu bewahren und behutsam zu nutzen ist angesichts einer starken Verstädterung mit den entsprechenden Umweltfolgen (Luftverschmutzung, Lärm, Bewegungsarmut usw.) und den daraus resultierenden Gesundheitsproblemen und Gesundheitsfolgen ein herausgehobenes Ziel, welches Lahnstein und Heringsdorf in einer Kooperation gemeinsam verfolgen.

„Mit unserem Forstamtsleiter und Freund, Hans-Leo Cremer, bin ich im Wald spazieren gegangen, weil wir eine geeignete Stelle für einen Ruheforst suchen wollten. Wir standen unter wunderschönen großen Bäumen und die Sonne schien durch die Blätter. Im Gespräch sind wir dann auf chinesische Studien gekommen, die den Wald als Therapeutikum anpriesen. Hans-Leo Cremer hat sich daraufhin erkundigt und herausgefunden, dass es so einen Wald auch in Mecklenburg-Vorpommern geben soll“, so Peter Labonte auf die Frage wie Lahnstein auf das Thema Gesundheitswald aufmerksam wurde. Und wie es der Zufall so wollte, kannte Labonte den Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit von Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Stefan Rudolph, auch noch aus früheren Zeiten.

Und so konnte auf Vermittlung des Staatssekretärs ein Besuch organisiert werden und eine Delegation aus Vertretern von Politik, Gesundheit und Verwaltung konnte sich vor Ort über den ersten prädikatisierten Kur- und Heilwald in Deutschland, der in Heringsdorf auf der Insel Usedom entstanden ist, informieren. Denn auch die Stadt Lahnstein hat das Gesundheits- und Wirtschaftspotential erkannt.

„Wir brauchen mehr solcher innovativen Ideen, die in die Praxis umgesetzt werden. So können wir kontinuierlich neue touristische Zielgruppen auf unser Land aufmerksam machen und im Wettbewerb mit anderen Schritt halten“, so Dr. Stefan Rudolph bei dem Besuch der Lahnsteiner Delegation. Auch haben Innenminister Roger Lewentz (Rheinland-Pfalz) und Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit (Mecklenburg-Vorpommern) die Schirmherrschaft dieses partnerschaftlichen Miteinanders übernommen.

In dem etwa 50 Hektar großen Waldstück auf der Insel Usedom entstanden Ruheplätze und Wege sowie Bewegungsstationen, um beispielsweise Atemwegs- sowie Herz- und Kreislauferkrankungen zu lindern. Der Besuch im Kur- und Heilwald ist wegen seines hohen Sauerstoffgehaltes beispielsweise für die Behandlung von Atemwegserkrankungen interessant. „Neben den gesundheitlichen Aspekten werden durch den Kur- und Heilwald aber auch neue Angebote für Aktivurlauber geschaffen. Durch den Wald wird daher auch aus touristischer Sicht ein Zusatzangebot für die Gäste angeboten“, so Oberbürgermeister Peter Labonte, der die Delegation aus Lahnstein anführte und eine ähnliche Überlegung für seine Stadt verfolgt.

„Wir wurden in Mecklenburg-Vorpommern sehr herzlich empfangen und haben viele Informationen mitgenommen, die für unsere Arbeit sehr hilfreich sein werden“. Um die Zusammenarbeit verbindlich zu machen, unterzeichnete der Lahnsteiner Stadtchef mit seinem Amtskollegen aus Heringsdorf, Lars Petersen, eine Kooperationsvereinbarung über eine enge thematische Zusammenarbeit, Kooperation und gegenseitige Unterstützung rund um die Themenstellungen Kur-, Heil- und Gesundheitswald. Dabei handelt es sich um die erste Kooperation dieser Art zwischen zwei Kommunen in Deutschland.

„Wir unterstützen Lahnstein sehr gerne bei der Idee, ebenso erfolgreich zu arbeiten wie wir in unserer Stadt“, so Bürgermeister Lars Petersen.

Fotos: Winfried Ries/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein



veröffentlicht am: 29.06.2018