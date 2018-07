Lahnstein – Zschimmer & Schwarz baut zum Jubiläum auf die Zukunft

Mit Blick auf den 125. Firmengeburtstag erfolgte in Lahnstein der Spatenstich für eine neue Unternehmenszentrale und ein modernes Schulungszentrum

Lahnstein. Bald 125 Jahre alt und dabei immer ganz auf die Zukunft fokussiert: Das Chemieunternehmen Zschimmer & Schwarz startete in Lahnstein die Bauarbeiten für die neue Unternehmenszentrale und ein modernes Schulungszentrum. Im Beisein von Vertretern der Stadt, des Generalübernehmers Goldbeck sowie der Geschäftsführung von Zschimmer & Schwarz erfolgte der erste symbolische Spatenstich. Wenn die Gebäude 2019 pünktlich zum 125. Geburtstag des 1894 gegründeten Unternehmens fertiggestellt sind, dann bieten sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz neues Arbeitsumfeld.

„Die einladende Architektur spiegelt die Offenheit unseres Unternehmens wider“, so Dr. Martin Haberl, Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb und Marketing bei Zschimmer & Schwarz. „Wir sind weltweit für die unterschiedlichsten Kunden aus den verschiedensten Branchen tätig, beschäftigen in 15 Nationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, arbeiten mit Menschen über alle Sprach- und Landesgrenzen hinweg zusammen.“ Dietmar Clausen, kaufmännischer Geschäftsführer bei Zschimmer & Schwarz, ergänzt: „Die neue Unternehmenszentrale und das Schulungszentrum sind ein Symbol unserer Weltoffenheit und unseres Wachstums sowie auch unserer Verbundenheit zu Lahnstein als Unternehmen, Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb und Teil der Gesellschaft.“

Die Vertreter der Politik zeigten sich beim offiziellen Spatenstich ausgesprochen erfreut, dass der Standort Lahnstein durch das Prestigeprojekt weiter gestärkt wird. „Zschimmer & Schwarz ist für uns ein überaus wichtiger Wirtschaftsfaktor und als Weltkonzern ein Aushängeschild der Stadt. Der Ausbau des Hauptsitzes ist ein klares Zeichen für den Firmenstandort und die ganze Region“, so Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte. „Und das zeigt auch die Tatsache, dass innerhalb kurzer Zeit dies das zweite, eindrucksvolle Bekenntnis eines großen und bedeutenden Unternehmen zum Wirtschaftsstandort Lahnstein ist. Was Porsche und Daimler für Stuttgart sind, VW für Wolfsburg, BASF für Ludwigshafen, Böhringer für Ingelheim und 1&1 für Montabaur, das ist Zschimmer & Schwarz für Lahnstein. Nämlich das mit rund 500 Mitarbeitern führende Unternehmen vor Ort“.

Wolfgang Nowak, technischer Geschäftsführer der Zschimmer & Schwarz-Gruppe, betont die hohen Ansprüche des Unternehmens an den Neubau: „Wir wollen hier zum Jubiläum einen Ort schaffen, dessen Atmosphäre Kreativität und gemeinsames Arbeiten fördert und der Zschimmer & Schwarz perfekt repräsentiert. Wir freuen uns, dass wir mit dem Generalübernehmer Goldbeck einen starken Partner gefunden haben, der unsere Wünsche und Ideen in Form bringt.“

veröffentlicht am: 20.07.2018