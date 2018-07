Lahnstein – Vor 50 Jahren wurde der „Überflieger“ in der Bahnhofstraße errichtet

Lahnstein. Wer bis 1968 von der Kölner Straße kommend stadteinwärts fuhr, benutzte in der Bahnhofstraße einen beschrankten Bahnübergang. Hier kam es zu langen Staus, auch deshalb, weil die große Umgehungsstraße noch nicht existierte und die Bundesstraße 42 mitten durch die Stadt führte. Die Verkehrssicherheit und die dichte Zugfolge erforderten ein häufiges Schließen der Schranken, auch in den Hauptverkehrszeiten, so dass sich zu beiden Seiten Fahrzeugschlangen ansammelten, die sich nach dem Öffnen nur langsam und zäh wieder in Bewegung setzten. Zusätzlich waren hier noch Bahnpolizisten eingesetzt, um ein reibungsloses Schließen der Schranken zu ermöglichen.

Die „kleine Umgehung“, also die Überführung des Bahnkörpers, wurde Mitte April 1968 dem Kraftverkehr freigegeben. Somit konnte der Durchgangsverkehr kreuzungsfrei durchfließen. Für die Fußgänger wurde eine Unterführung am ehemaligen Bahnübergang angelegt, so dass man von der Dr.-Michel-Straße/Bahnhofstraße schnell auf die andere Seite der Bahn in Höhe Rheinstraße kommt, ohne den Umweg über die Kreuzung Kölner Straße (heutiger Kreisel) nehmen zu müssen. Der Schrankenposten Nr. 60, der seit dem Bau der Bahnstrecke 1878 an dieser Stelle seinen Dienst versah, gehört seit nunmehr 50 Jahren der Vergangenheit an.

Fotos: Stadtarchiv Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 29.06.2018