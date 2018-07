Lahnstein feiert an Rhein in Flammen

Lahnstein. Am Samstag, den 11. August, ist es wieder soweit, der Rhein steht in Flammen. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung an der Lahnmündung in Zusammenarbeit mit der Firma Action Light GmbH durchgeführt. In enger Abstimmung mit Petra Bückner, der Leiterin der Touristinformation Lahnstein, werden die Planungen und Abläufe für dieses Event koordiniert, Marketingmaßnahmen gewählt und die jeweiligen Abstimmungen vorgenommen.

Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich die gemeinsame Idee und das damit verbundene Konzept bewährt: Das Besucheraufkommen ist kontinuierlich angestiegen und auch das Angebot wurde immer wieder überarbeitet und erweitert. Auch an die kleinen Gäste wurde dabei gedacht, angefangen von der Hüpfburg bis hin zu den Schaubuden mit Luftballons.

Unterstützt wird das Unterhaltungsprogramm durch RPR 1. mit dem bekannten Moderator und DJ Ralf Schwoll alias Ralf von Valler, der schon als Künstler des Jahres 2010 ausgezeichnet wurde. „Ich will den Leuten einfach Spaß bereiten“, ist sein Motto bei der Arbeit. „Wenn die Leute Spaß haben, mit dem was ich mache, habe ich auch Spaß“.

Das Festwochenende startet bereits am Freitag, den 10. August 2018, um 22.00 Uhr mit einer Burgführung der besonderen Art. Hier können im Schein der Kerzen die dunklen Geheimnisse der Burg im gespenstischen Burghof entdeckt werden.

Anmeldungen und Karten sind bei der Touristinformation Lahnstein erhältlich.

Ab 20.00 Uhr – 80er Fete in der „Kulturscheune“

Die Partyankündigung dürfte viele erfreuen, in der wohl urigsten Location der Region, der „Kulturscheune“ des Hof Aspich abfeiern bei der ultimativen 80er Fete.

Um 20.00 Uhr starten die Lahnsteiner Burgspiele – an der Lahnmündung

„Der Name der Rose “ von Umberto Eco – passend zu der mittelalterlichen Kulisse an der Johanneskirche – ein englischer Franziskanermönch ist mit seinem jugendlichen Adlatus in einer delikaten Mission unterwegs, konfrontiert mit drastischen Versuchungen und kriminellen Ereignissen.

Am Samstag ab 14.00 Uhr beginnt die Themenführung entlang der historischen Stadtmauer – Auf den Spuren der Kurfürsten und Bischöfe – Eine Anmeldung ist erforderlich.

„Unter Dampf“ eröffnet am 11. August 2018, ab 14.00 Uhr auf dem Gelände des Sportplatzes Viktoriabrunnen die 5-Zoll-Modellbahn – vorgestellt von der Gartenbahnabteilung des MEC Rhein-Lahn e.V. Am Sonntag den 12. August 2018, geht es bereits um 11.00 Uhr los.

Um 16.00 Uhr startet die Szenische Führung am Martinsschloss “Lahnsteiner Zeitzeugen“

Hier kann in die Geschichte der mittelalterlichen Talburg eingetaucht werden – interessante Details aus der einstigen Residenz der mächtigen Mainzer Kurfürsten – Treffpunkt im Innenhof des Schlosses

Ebenfalls ab 16.00 Uhr fällt der Startschuss auf dem Festgelände an der Lahnmündung, von dort aus hat man eine einmalige Aussicht auf drei Feuerwerke. Um 18.00 Uhr startet dann die erste Live Band – Coverband „ Sixbit“. Neben der klassischen Besetzung aus Gitarre, Bass, Drums, Keybord und drei Gesangstimmen wird das Ganze noch von dem Bläser Trio: „The Porny Horns“ unterstützt. Bis um 21.00 Uhr „CAPTAIN DANCE “ die Bühne übernimmt,

„The Best 90´s Cover Band I´ve ever heard”, so Lane McCray – la Bouche.

Die energiegeladene Band spielt die Songs der 90er, die sich niemand traut zu hören, die jeder kennt und insgeheim verdammt gut findet. Im trashigen 90er Bühnenoutfit ist für eine unvergessliche Show gesorgt. Dabei lassen es sich die beiden Frontleute „Mr Boom“ und „Kitty Kat“ nicht nehmen, zum Anheizen auch mal ins Publikum zu gehen.

Nach Einbruch der Dunkelheit beginnt das zweitgrößte Feuerwerk der Veranstaltung. Mit der längsten illuminierten Rheinfront von 6 km wartet an diesem Abend ein tolles Erlebnis auf die Besucher. Bengalfeuer tauchen die Uferpromenaden und Sehenswürdigkeiten in ein zauberhaftes Rot. Eine festlich illuminierte Schiffsflotte fährt, umrahmt von geheimnisvollen Feuerbildern am Himmel, längs des Stroms. Hier gilt: Verzaubern lassen, wenn der schönste Rheinabschnitt feiert und die Stadt in einem einzigartigen Licht erstrahlt.

Sonntag den 12. August 2018 – Flohmarkt am Parkplatzgelände der Firma Globus SB Warenhaus

Geboten werden gebrauchte Waren des alltäglichen, häuslichen Bedarfs. Man kann nach Herzenslust stöbern und handeln.

Fürs leibliche Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt sein.

Um 15.00 Uhr starten nochmals die Lahnsteiner Burgspiele – an der Lahnmündung mit „Der Name der Rose“.

Nähere Informationen sind bei der Touristinformation Lahnstein, Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621-914171-174, touristinfo@lahnstein.de erhältlich.

Fotos: Stadt Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 23.07.2018