Lahnstein: Baumaßnahme erfordert 2 Tage lang Ampel in der „Einkaufsmeile“ in der Koblenzer Straße

Lahnstein. Die Stadtverwaltung Lahnstein weist darauf hin, dass es am Dienstag, den 21. August 2018, und am Mittwoch, den 22. August 2018, aufgrund von Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen in der Koblenzer Straße kommen wird. In dieser Zeit wird für die provisorische Einrichtung eines Einkaufsmarkts die Stromversorgung eingerichtet.

Für die Bauarbeiten und die hierfür eingesetzten Fahrzeuge und Baumaschinen werden Geh- und Radweg und eine Fahrbahn der Koblenzer Straße benötigt. Die Arbeiten werden so ausgeführt, dass eine Vollsperrung vermieden wird und nur eine Fahrspur gesperrt werden muss. Hierzu wird der Verkehr im Baustellenbereich durch eine Ampelanlage geregelt.

Die Zufahrt zu den Verbrauchermärkten und Geschäften in der Koblenzer Straße aus Richtung Industriestraße ist hiervon nicht beeinträchtigt

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 14.08.2018