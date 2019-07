Ladendiebe in Koblenz

Koblenz (ots) – “Wir klauen, weil es unsere Freundinnen auch alle tun…”

… dies die Begründung von zwei 15 Jahre alten Ladendiebinnen, die am gestrigen Montag, 08.07.2019 um 14.45 Uhr beim Diebstahl in einem Kaufhaus auf der Löhrstraße ertappt wurden. Jede hatte zuvor Kosmetikartikel und Geldbörsen im Wert von rund 150 Euro eingesteckt. Im Rahmen der Durchsuchung kamen einige Artikel zum Vorschein, welche am Tag zuvor in einem Drogeriemarkt und einem Bekleidungsfachgeschäft gestohlen wurden. Strafverfahren wurden eingeleitet.

“Das haben wir vor dem Geschäft von einem Unbekannten gekauft…”

… und dies war die Aussage von zwei Ladendieben, 15 und 17 Jahrealt, die beim Diebstahl in einer Drogerie am Altlöhrtor erwischt wurden. Beide wurden dabei beobachtet, wie sie Parfum im Wert von 238 Euro in einem Rucksack verstauten. Noch im Geschäft wurden beide von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 09.07.2019