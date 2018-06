Ladendieb im Löhr-Center – Polizei sucht verletzten Zeugen

Koblenz (ots) – Am Montag, 04.06.2018, 12.05 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei ein flüchtiger Ladendieb im Löhr-Center gemeldet. Dieser wurde beim Diebstahl von zwei Jeanshosen ertappt. Ein Mitarbeiter eines weiteren Bekleidungsgeschäfts und ein unbekannter Kunde der Buchhandlung im Basement des Centers, stellten sich dem Dieb in den Weg. Dem Kunden gelang es, den Täter für kurze Zeit festzuhalten. Doch dieser setzte sich zur Wehr und schubste ihn zu Boden. Der Kunde wurde hierbei am Arm verletzt. Dieser „Helfer“ wird gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen. Bei der anschließenden Flucht verlor der Dieb seinen Rucksack, aus dem noch weiteres Diebesgut aus anderen Koblenzer Geschäften zum Vorschein kam. Dies war jedoch nicht alles, was die eingesetzten Polizeibeamten vorfanden. Im Rucksack befand sich weiterhin ein Kontoauszug des vermeintlichen Täters, wie üblich mit Namen und Adresse versehen. Dieser konnte jedoch bislang nicht zu Hause angetroffen werden. Noch nicht…

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 05.06.2018