Kurse VHS Bendorf

Nähen lernen leicht gemacht



Am Freitag, 21. September und Samstag, 22. September, bietet die Volkshochschule Bendorf einen Workshop zum Nähen an. In einer kleinen Gruppe und unter fachlicher Anleitung von Miriana Bichl lernen geübte und ungeübte Teilnehmer, wie man einfache Kleidungsstücke, Taschen, Kissen, Tischdecken oder Kinderbekleidung näht. Die Teilnahmegebühr beträgt 38,90 Euro.

Englischkenntnisse wiederentdecken

„Let’s start again“ (A1 GER) heißt es ab Montag, 15. Oktober, 18.30 Uhr bei einem Kurs der Volkshochschule Bendorf. Die Teilnehmer werden in lockerer Runde und mit viel Spaß an ihre verloren geglaubten Englischkenntnisse herangeführt.

Sie greifen verschiedene Alltagsthemen auf und machen sich beim Sprechen und Zuhören auch mit der Grammatik vertraut. Grundkenntnisse werden aufgefrischt und ausgebaut.

Der Kurs mit Doris Schreiber umfasst zehn Termine, die Teilnahme kostet 52 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Bendorf unter Tel. 02622 703-158, per Mail an vhs@bendorf.de oder unter www.vhs-bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 13.09.2018