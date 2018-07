Kunst in allen Formen – NUANS Sommerakademie und FROZEN MOMENTS

Bendorf – NUANS ist eine international tätige Künstlerinitiative von Anna Heidenhain, Elmar Hermann und Hugo Holger Schneider. Zum Kultursommer 2018 veranstalten NUANS und das Rheinische Eisenkunstguss-Museum eine Sommerakademie auf dem Gelände der Sayner Hütte sowie die Veranstaltungsreihe FROZEN MOMENTS mit Vorträgen, Filmvorführungen und Ausstellungen. Den ganzen Sommer lang dient die historische Industriearchitektur in Sayn als Anlass einer künstlerischen Reflexion über die Vereinbarkeit von Arbeit und Ästhetik.

Den Höhepunkt bildet vom 30. Juli bis zum 11. August 2018 eine SOMMERAKADEMIE auf dem Areal der Sayner Hütte mit KünstlerInnen, DesignerInnen und ArchitektInnen, die dort zwei Wochen lang gemeinsam arbeiten. Das gesamte Denkmalareal wird dafür genutzt, das neben der Gießhalle und der Krupp’schen Halle auch großzügige Außenflächen umfasst.

AbsolventInnen von Hochschulen und Kunsthochschulen aus ganz Deutschland konnten sich für die Teilnahme bewerben. Aus den Einreichungen wurden 24 junge KünstlerInnen ausgewählt, die nun gemeinsam eine Ausstellung erarbeiten. Dabei treffen sie auf die GastdozentInnen der SOMMERAKADEMIE, die NUANS bewusst breit gefächert haben: Die Kölner Kunst- und Filmwissenschaftlerin Elke Kania wird ausgewählte Filme zum Thema „Arbeit / Zeit“ präsentieren, die Hamburger Ausstellungsdesignerin Carlotta Werner und der Architekt Moritz Walter binden in ihrem Projekt „Sayn sammelt“ den ganzen Ort ein, der Kölner Fotograf Frederic Lezmi wird eine besondere Dokumentation erarbeiten, der Düsseldorfer Maler Volker Hermes diskutiert mit Alexander zu Sayn-Wittgenstein über Kunst und Repräsentation und die Berliner Musikerin Sasha Perera bereitet eine live Performance in der Sayner Gießhalle der Sayner Hütte vor.

Am 11. August findet den ganzen Tag über eine „after work party“ statt, bei der sich alle Interessierten ein Bild von der kreativen Arbeit im historischen Umfeld machen können. Im Anschluss sind die Ergebnisse der SOMMERAKADEMIE dann noch bis Mitte Oktober im Rheinischen Eisenkunstguss-Museum zu sehen.

Gefördert werden die NUANS Projekte in Sayn durch die Stiftung Kunstfonds Bonn, den Kultursommer Rheinland Pfalz, die Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz und den Förderkreis Rheinisches Eisenkunstguss-Museum e.V.

Weitere Informationen zum Programm unter www.nuans.online und www.saynerhuette.org.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 16.07.2018