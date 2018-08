Kochen wie bei Oma

Bendorf. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat am Abend selten Lust, noch ein Sterne-Menü zu zaubern. Dass ein leckeres Essen nicht immer zeitaufwendig ist, zeigt ein Kochkurs der VHS Bendorf in Kooperation mit evm am Dienstag, 11. September, 18.30 Uhr in der evm-Küche in der Engerser Straße.

Beim „After work cooking“ lernen die Teilnehmer verschiedene Gerichte kennen, die man schmackhaft in oft weniger als 30 Minuten zubereiten kann. Das Thema lautet dieses Mal „Kochen wie bei Oma“. Küchenmeister Martin Schmidt hat Rezepte aus Omas Kochbuch vereinfacht. Gemeinsam zaubert er mit den Hobby-Köchen Salat und Suppe, einen leckeren Braten aus der Röhre und ein Dessert, wie man es von früher kennt. Alle Teilnehmer erhalten am Ende eine Mappe mit den getesteten Rezepten.

Es sind nur noch wenige Plätze zu vergeben. Die Kursgebühr beträgt 15,50 Euro, für die Lebensmittel und Getränke fällt außerdem ein Betrag von ca. 15 Euro an.

Infos und Anmeldung unter Tel.: 02622/703-158; online unter www.vhs-bendorf.de oder per E-Mail: vhs@bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 23.08.2018