Koblenzer Ufer Kino – KUK-Sommernachtkino unter freiem Himmel

Bei der kürzlich vom Kulturamt der Stadt Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kulturwissenschaft der Universität Koblenz durchgeführten Kulturnutzerstudie zeigten sich altersübergreifend deutliche Präferenzen für den Bereich „Kino und Film“.

Dies veranlasste das Kulturamt der Stadt Koblenz und den Citymanager des Stadtmarketings, Frederik Wenz gemeinsam mit Christian Klein, Inhaber des Odeon Apollo Kino-Center eine open air Kinoreihe KUK (Koblenzer Ufer Kino) zu planen, die vom 23.08.2018 bis 02.09.2018 erstmalig auf der Wiesenfläche neben dem Campingplatzgelände Koblenz-Lützel stattfinden soll.

Das abwechslungsreiche Kinoprogramm der Sommerabende am Flussufer mit herrlichem Blick auf das Deutsche Eck und die Festung Ehrenbreitstein wird auch kulinarisch begleitet. So erwarten die Besucherinnen und Besucher, die sich auf ein Kinoerlebnis der besonderen Art in lässiger Atmosphäre mit 700 Sitzplätzen freuen können, das dank der Großzügigkeit vieler Sponsoren ermöglicht wird z.B. Filme wie Jurassic World 2, AVANGERS Infinity War, Mamma Mia 2, Star Wars – Solo oder Casablanca. Besucher können auch mitgebrachte Decken nutzen.

Besondere Sitzplätze finden Besucherinnen und Besucher in den speziellen Lounges von IKEA sowie Cabrios von BMW Hanko.

Die Konzeption einer solchen gemeinsam von Koblenz-Stadtmarketing, dem Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz und dem Odeon Apollo Kino-Center initiierten Veranstaltungsreihe, die sowohl ein jüngeres als auch erwachsenes Publikum ansprechen soll, stellt eine sicher attraktive Ergänzung des bestehenden sommerlichen Koblenzer Veranstaltungsprogramms dar.

Die Veranstalter bedanken sich ausdrücklich bei den Partnern und Unterstützern von KUK, ohne die ein solches Kulturevent nicht stattfinden könnte:

Koblenzer Brauerei, PDS Bank, IKEA Koblenz, Provinzial Versicherungen, KOHLMEIER Event & Entertainment, Elektrotechnik Gohl, Knaus Camping, gigaaa.app, HANKO Koblenz, Rhenser Mineralbrunnen, Henkell & Co. Sektkellerei, Lotto Stiftung, Sparkasse Koblenz, Globus Koblenz Bubenheim, Kern-Haus AG, ADAC, DEBEKA, evm, Forum Mittelrhein, Volksbank Koblenz Mittelrhein, Sonnenschein Apotheke, Dornbach GmbH, BW Bank, Initiative Region Koblenz Mittelrhein, TV Mittelrhein, Antenne Koblenz

Der reguläre Eintrittspreis liegt bei 10 €, nähere Infos zum Programm, Erreichbarkeit und weitere Preisstaffelungen sind über die Homepage www.koblenzer-ufer-kino.de erhältlich. Weitere Informationen auch in Kürze über Flyer, Plakate, Newsletter des Apollo Odeon Kinocenters sowie die Medien.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.07.2018