Koblenz – Wohnungsbrand in Kesselheim

Koblenz (ots) – Durch eine Zeugin wurde der Polizei in Koblenz-Metternich am gestrigen Dienstag, 22.05.2018, gegen 07.40 Uhr, Rauchentwicklung aus dem 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürst-Schönborn-Straße in Koblenz-Kesselheim gemeldet.

Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hatten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein technischer Defekt in einem auf einem Balkon betriebenen Kühlschrank den Brand ausgelöst, der sich dann über den Balkon auf die Wohnung ausgebreitet hat. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest, die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 23.05.2018