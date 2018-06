Koblenz: WM-Frust an geparkten Fahrzeugen ausgelassen

Koblenz (ots) – In der Nacht nach dem Ausscheiden der Deutschen Nationalmannschaft, hat ein 20-Jähriger in Koblenz seinen Frust an geparkten Fahrzeugen im Stadtteil Arenberg rausgelassen. Um 00.26 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er durch Lärm auf den Vorfall aufmerksam wurde. Er schaute aus dem Fenster und sah, die der junge Mann mit Fäusten auf seinen Pkw eintrommelte. Der Zeuge begab sich umgehend vor die Tür und konnte sehen, wie der Mann noch gegen drei weitere in der Nähe abgestellte Fahrzeuge schlug. Er folgte dem Mann bis zu dessen Wohnung. Der eingesetzten Beamten gelang es somit schnell, den Täter ausfindig zu machen. Der stark unter Alkoholeinfluss stehende Fan (über 2 Promille) gab die Tat zu. Er gab den Beamten gegenüber an, dass er Fußball geschaut und ein paar Bier getrunken habe. Über die Niederlage der Deutschen Mannschaft sei er so erbost und traurig gewesen, dass er seine Wut an den Fahrzeugen rausgelassen habe. An dem Fahrzeug des Zeugen wurde die Motorhaube beschädigt, die anderen Pkw blieben unbeschädigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 28.06.2018