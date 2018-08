Koblenz: Unfall in Koblenzer Bahnhofstraße – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Am 15.08.2018 ereignete sich gegen 08.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Höhe des Lebensmitteldiscounters Aldi. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zweier nebeneinander fahrender Personenkraftwagen (Mercedes C220 CDI/silber, Ford Focus/blau).

Nach dem Unfall meldete sich ein Augenzeuge bei den Beteiligten, jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bis zum Eintreffen der Polizei war der Zeuge verschwunden, obwohl dieser wichtige Hinweise zum Unfallhergang geben kann.

Gesucht wird der Zeuge des Unfalls. Es handelte sich um einen älteren Mann, welcher mit seinem Fahrrad an der Unfallörtlichkeit stand.

Dieser oder andere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, Telefon, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 15.08.2018