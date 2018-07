Koblenz: Unfall auf der “Römerstraße” – Verursacher fährt weiter

Koblenz (ots) – Am Sonntagvormittag, 15. Juli 2018, kam es auf der Koblenzer B 9 zu einem Unfall bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Gegen 9.15 Uhr war der Fahrer eines blauen Opel Astra mit EMS-Kennzeichen auf der “Römerstraße” in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe des Hauptbahnhofs einen weiteren Pkw überholen wollte.

Die Fahrerin dieses hellgrauen oder silbernen Autos, das einem VW Golf ähnelte, geriet während des Überholvorgangs nach links und beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen.

Der Opelfahrer gab der Frau Handzeichen, dass sie ihm folgen solle, um alles weitere zu klären und fuhr an der darauffolgenden Ausfahrt in Richtung Cusanusstraße/Moselring ab. Die unfallverursachende Autofahrerin allerdings blieb auf der B 9 und fuhr weiter in Richtung Bonn.

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Unfallverursacherin oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0261/1032911 oder per Mail pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.07.2018