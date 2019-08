Koblenz sucht fremdsprachliche Gästeführer

neuer Lehrgang startet im Oktober

Aktuell führen über 70 zertifizierte Gästeführer durch die Stadt an Rhein und Mosel. Die Nachfrage nach Stadt- und Themenführungen in und um Koblenz steigt kontinuierlich; vor allem bei ausländischen Gästen sind Gruppenführungen und besondere Erlebnisse gefragt.

Der Koblenzer Gästeführer e.V. bietet daher in Kooperation mit der Koblenz-Touristik GmbH ab Herbst 2019 wieder eine fundierte Gästeführerausbildung an. Los geht es im Oktober 2019; der Lehrgang dauert bis April 2020 und schließt mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung ab. Ziel ist die Zertifizierung als Gästeführer/in in Koblenz gemäß den Richtlinien des Bundesverbandes für Gästeführer in Deutschland (BVGD).

Wer Freude an Begegnungen mit Menschen aus aller Welt hat und ihnen die Geschichte und „Geschichtchen“ unserer Stadt näherbringen möchte, ist bei der Ausbildung genau richtig. Voraussetzung für eine Zulassung zum Kurs sind fundierte Sprachkenntnisse in möglichst einer der folgenden Sprachen: Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (Mandarin oder Kantonesisch) oder Niederländisch. Gesucht werden Persönlichkeiten, die als Botschafter der Stadt Koblenz dazu beitragen, dass unsere Gäste begeistert sind und gerne wiederkommen.

Die Grundausbildung umfasst ca. 130 Stunden Theorie und Praxis; die Schulungstage sind regelmäßig mittwochs abends und samstags morgens. Zur Vorbereitung auf die Schulung wird es am Mittwoch, 25. September 2019 eine Informationsveranstaltung geben, zu der noch separat eingeladen wird. Interessenten melden sich daher bitte bis spätestens Montag, 9. September 2019 mit Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer und Vita (Sprachkenntnisse!) per Email bei dem zuständigen Ausbildungsleiter des Koblenzer Gästeführer e.V. Hartmut Hager: hartmuthager@t-online.de.

Quelle: Koblenz-Touristik GmbH

veröffentlicht am: 14.08.2019