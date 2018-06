Koblenz-Moselweiß : Einbruch in Reinigung

Koblenz (ots) – Am vergangenen Wochenende, Samstag bis Montag, 25.06.2017, 07.25 Uhr, wurde in das Gebäude einer Textilreinigung in der Koblenzer Straße eingebrochen. Der oder die Täter entfernten eine Scheibe eines Fensterelementes im Erdgeschoss. Sie öffneten das Fenster und stiegen durch dieses in das Gebäude ein. Hier wurde augenscheinlich gezielt der Kassenbereich durchsucht, wo den Einbrechern ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag (Wechselgeld) in die Hände fiel. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 26.06.2018