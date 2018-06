Koblenz-Metternich – Verdächtiges Paket im Jobcenter

Koblenz (ots) – Ein verdächtiges Paket hat am heutigen Mittwoch, 27.06.2018, gegen 11.50 Uhr, zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr Koblenz geführt. In einer Filiale des Jobcenters in Koblenz-Metternich war Mitarbeitern ein dort angeliefertes Paket aufgefallen, das sich nicht zuordnen ließ.

Die Polizei räumte das Gebäude und sperrte den Bereich weiträumig ab. Etwa 60 Personen mussten das Gebäude verlassen. Durch hinzugezogene Sachverständige des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz konnte schon kurze Zeit später, etwa gegen 12.45 Uhr, Entwarnung gegeben werden.

Nach dem Öffnen des Pakets stellte sich heraus, dass es lediglich einige alte Brillen enthielt. Ermittlungen der Polizei in Münster/Nordrhein-Westfalen beim Absender ergaben, dass dieser kürzlich Kontakt mit einem dortigen regionalen Blindenhilfeverein hatte, der alte Brillen sammelt. Als Adresse, wohin er die gesammelten Brillen schicken sollte, wurde ihm, aus welchen Gründen auch immer, die Adresse des Job-Centers in Koblenz genannt.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.06.2018