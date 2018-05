Koblenz – Ladendieb gefasst – Gute Zusammenarbeit zwischen Polizeipräsidium und Bundespolizei in Koblenz

Koblenz (ots) – Gegen 14.20 Uhr wurde am gestrigen Dienstag, 22.05.2018, der Koblenzer Polizei ein Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Koblenzer Innenstadt mitgeteilt. Der Täter sei jedoch geflohen.

Aufgrund der guten Beschreibung des Flüchtigen konnte dieser im Rahmen einer Funkfahndung im Bereich des Hauptbahnhofs durch eine Streife der dortigen Bundespolizeiwache festgenommen und an die Polizei Koblenz überstellt werden.

Bei dem Täter, einem 36-jährigen Wohnsitzlosen, wurden neben den entwendeten Parfüms weitere Artikel gefunden, die aus anderen Diebstählen stammen dürften. Außerdem wurden bei dem Mann geringe Mengen Drogen gefunden und sichergestellt.

Neben den Anzeigen wegen Diebstahls erwartet ihn nun deswegen ebenfalls ein Strafverfahren.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 23.05.2018