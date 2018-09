Koblenz – Geldbörse aus Auto entwendet

Koblenz (ots) – Am 19.08.2018 kam es in der Zeit zwischen 14.00 und 21.00 Uhr zu einem schweren Diebstahl aus einem am Straßenrand geparkten VW Polo in der Koblenzer Franz-Weis-Straße. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Aus dem Handschuhfach wurde die dort abgelegte Geldbörse entwendet. Mit einer in der Geldbörse befindlichen EC-Karte wurden am gleichen Tag im Zeitraum 20:57 Uhr bis 21:04 Uhr am GAA Schängel-Center 1.600EUR abgehoben.

Wer erkennt den Täter auf den Lichtbildern? Hat jemand etwas beobachten können?

Fotos des unbekannten Täters sind hier zu finden: https://s.rlp.de/MHj4f

Hinweise bitte an die Kriminaldirektion Koblenz, Telefon 0261 103 2690

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.09.2018