Koblenz – Blitz-Einbruch in Koblenzer Pfandleihhaus – Täter rammen Eingangstür mit Pkw

Koblenz (ots) – Mit einem Pkw haben drei unbekannte und maskierte Täter am heutigen Montag, 04.06.2018, gegen 04.00 Uhr, die Tür eines Pfandleihhauses im Koblenzer Altengraben gerammt. Die gepanzerte Eingangstür wurde dabei aus der Verankerung gerissen und mindestens zwei der Täter gelangten so in die Geschäftsräume.

Hier schlugen sie mehrere Vitrinen ein und entwendeten Schmuck. Nach nur wenigen Augenblicken verließen sie das Leihhaus wieder, stiegen zu dem dritten auf der Straße im Auto wartenden Mittäter und flüchteten in zunächst unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer Fahndung konnte das Tatfahrzeug, ein dunkelgrün-metallic farbener PKW Audi 80 älteren Baujahrs, in der Weißer Gasse abgestellt aufgefunden werden. Der Wagen war in der Nacht zuvor, irgendwann nach 20.00 Uhr, in der Weimarer Straße in Koblenz entwendet worden.

Ab der Weißer Gasse haben die Täter ihre Flucht mit einem anderen Fahrzeug oder zu Fuß fortgesetzt.

Zum Wert der entwendeten gegenstände und zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um sachdienliche Hinweise insbesondere zu den Tätern, möglicher Fluchtfahrzeuge und Fluchtrichtung unter Tel. 0261/103-2690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.06.2018