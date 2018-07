Koblenz – Amnesie nach Körperverletzung – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Bereits am Sonntag, 01.07.2018, meldete sich gegen Mittag ein 28-jähriger Mann aus Koblenz bei der Polizeiinspektion Koblenz 1. Er hatte bei sich am frühen Morgen eine schwere Gesichtsverletzung festgestellt, die er sich nicht erklären konnte.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Koblenz hat der Mann wohl am Abend zuvor eine Diskothek in der Koblenzer Poststraße besucht, dort mit einem Bekannten gefeiert und dabei auch Alkohol getrunken. Ab etwa 00.00 Uhr fehlt ihm jedoch die Erinnerung an den Verlauf der restlichen Nacht.

Neben zahlreichen Prellungen und Blutergüssen am Kopf, wurde bei ihm auch ein Bruch der Augenhöhle diagnostiziert, der nach ersten Einschätzungen durchaus auf einen heftigen Faustschlag zurückzuführen sein könnte.

Die Polizeiinspektion Koblenz sucht nun nach Zeugen, die eventuell im Zeitraum zwischen Sonntag, 01.07.2018, 00.00 Uhr und 05.00 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich der Poststraße beobachtet haben. Aufgrund des Gedächtnisverlustes des jungen Mannes kommt grundsätzlich aber auch ein anderer Tatort in Frage.

Insbesondere bittet die Polizei drei junge Männer mit südländischem Aussehen, mit denen das Opfer wohl im Laufe der Nacht Kontakt hatte, sich bei der Polizei Koblenz unter 0261/103-2510 zu melden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 03.07.2018