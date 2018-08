Kinder- und Familienfest zum Start der Deutschland Tour

Am Mittwoch 22. August von 14 bis 18 Uhr, wird Familien und Kindern am Deutschen Eck richtig viel geboten.

Im Vorfeld der Deutschland Tour können sich auch die Jüngsten einmal wie ein Radprofi fühlen und auf einen abgesperrten Rundkurs kräftig in die Pedale treten. Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren können mit dem eigenen Rad auf dem Rundkurs um das Reiterstandbild fahren. Wichtig: Die jungen Pedaleure müssen einen Helm tragen.

Das Team vom Spielhaus am Moselufer hat sich aber noch eine Menge einfallen lassen, um den Kleinen außer Radfahren noch Weiteres zu bieten.

So gibt es Bastelangebote, einen Musik-Workshop, eine Mitmachaktion zum Thema gesunde Ernährung, ein Quiz rund ums Rad, eine Reparatur-Station und einen Geschicklichkeitsparcours. Ferner steht die beliebte Spielekiste zur Verfügung und auf einer Hüpfburg kann getobt werden. Wer mag, kann sich schminken lassen. Dies und weitere Angebote, die Spaß machen, vertreiben den Kindern die Zeit, während sich die Eltern vielleicht bei der Expo-Tour Fahrrad- oder andere Sportneuigkeiten ansehen.

Quelle: Stadt Koblenz

