Katastrophale Waldschäden befürchtet

OB Labonte bittet Land um finanzielle Unterstützung – Schaden für Lahnstein rund 50 Tausend Euro

Lahnstein. Die Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz befürchten eine neue Katastrophe in unseren Wäldern.

Der Lahnsteiner Oberbürgermeister Peter Labonte hat bereits in der vergangenen Woche den Städtetag und den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie die örtlichen Landtagsabgeordneten eindringlich gebeten, sich für eine finanzielle Unterstützung und dringende Hilfe durch das Land einzusetzen.

Labonte: „Nach mir vorliegenden aktuellen Information steuern wir auf eine neue Katastrophensituation hinsichtlich der Borkenkäferentwicklung und den damit verbundenen Holzanfällen zu. Der OB spricht in diesem Zusammenhang von einer sehr dramatischen Entwicklung, wenn nicht sogar von einer neuen Katastrophe für Waldeigentümer und Holzkunden.

Die katastrophalen Sturm- und Käferereignisse treffen jedoch nicht nur den Lahnsteiner Stadtwald, sondern sind landes- oder gar bundesweit zu befürchten.

„Ähnlich oder noch schlimmer als in RPL soll es in den Bundesländern NRW, Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg sein. Auch die Situation in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bayern ist ähnlich dramatisch“, so Labonte.

Die Folge ist, dass sich eine Holzvermarktung (die ohnehin bereits bis ins 2. Halbjahr gestreckt werden musste) in diese Nachbarländer absolut ausschließt.

Labonte verweist darauf, dass die kommunalen Waldbesitzer auch in der Vergangenheit immer wieder Katastrophenjahre gehabt haben, in denen die Sägefirmen entweder mit Holz unterversorgt waren oder im Rundholz fast schon erstickten.

Im Jahr 2018 sorgt der Fichte4nschädlich für Katastrophen-Stimmung nicht nur im Lahnsteiner Stadtwald, sondern sogar landes- und bundesweit. Bereits in den vergangenen Jahren wütete der Käfer. Dieses Jahr könnte es noch schlimmer kommen.

„Die Schäden durch den Borkenkäfer werden mindestens das Ausmaß des vergangenen Jahres erreichen“, befürchten Fachleute in Forstverwaltung und Forstwirtschaft „Dieses Jahr wird einfach nur brutal“.

Labonte befürchtet jetzt einen Borkenkäferanfall, der dem des Jahres 2006 entspricht. Der OB sorgt sich, dass die Sägeindustrie wesentliche Zusatzmengen an Holz überhaupt nicht mehr wird aufnehmen kann. „Die dadurch verbundenen erhöhten Aufarbeitungskosten und geminderte Holzpreise bedeuten allein für uns in Lahnstein einen Schaden von mindestens 45.000 – 50.000 €“, so Labonte.

Der Lahnsteiner OB weiter: „Wir als Waldeigentümer sind nicht für den Klimawandel mit mehr Stürmen und längeren Hitzeperioden verantwortlich. Daher benötigen wir in einer solchen extremen Ausnahmesituation (zumindest in den Schadensgebieten 2018 und wohl auch noch 2019) schnelle und unkonventionelle öffentliche Hilfen sowie ergänzende finanzielle Unterstützung vom Land.

Hinweise auf EU-Förderrichtlinien, die angeblich Vieles nicht zulassen würden, stoßen nicht nur bei uns Betroffenen auf vollkommenes Unverständnis sondern verschärfen zudem bei unseren Gremien, aber auch beim „Bürger“, die Einstellung zu Europa sehr negativ“.

Nach seiner Ansicht soll es im Lande Hessen bereits entsprechende Fördermöglichkeiten für Sturmwurfholz geben. Vor diesem Hintergrund, so Labonte, würde nicht nur er es sehr begrüßen, wenn sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch die örtlichen Landtagsabgeordneten Roger Lewentz und Matthias Lammert die Forderung nach zusätzlicher, finanzieller Hilfe des Staates für die von der Borkenkäferplage betroffenen Waldbesitzer unterstützen würden.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 22.08.2018