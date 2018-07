Kanalsanierung Weinbergstraße

Die Koblenzer Stadtentwässerung saniert den bestehenden Mischwasserkanal in der Weinbergstraße im Stadtteil Lützel. Die Sanierungsstrecke, mit einer Länge von 275 m, beginnt an der Regenbogen Grundschule und endet an der Wehranlage.

Die Baumaßnahme wird ab der 30. Kalenderwoche durchgeführt und wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.

Die Sanierung erfolgt in geschlossener Bauweise durch Einzug und Aushärtung von harzgetränkten Glasfaserschläuchen. Durch dieses Sanierungsverfahren sind keine Erdarbeiten erforderlich. Die Arbeiten werden in einzelnen Abschnitten durchgeführt. Wegen der teilweise erheblichen Aushärtungs- und Entspannungszeiten ist die Baustelle nicht durchgehend besetzt.

Während der Sanierungsarbeiten können einzelne Grundstücke kurzeitig (2 bis 3 Stunden) nicht direkt angefahren werden. Im Bereich der Einstiegsschächte werden vorübergehend Halteverbote ausgesprochen um ein freies Baufeld zu gewährleisten.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.07.2018