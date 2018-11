JuBüZ Kulturtag 2018 – „Im Laufe der Zeit“

Am Samstag, 17. November 2018 um 17:00 Uhr präsentiert das JuBüZ die literarisch-musikalische Vorleseperformance „Im Laufe der Zeit“. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Jugend- und Bürgerzentrums hat die Karthäuser Autorin, Anja Balschun, einen Text über das Karthäuser Hofgut mit dem Titel „Im Laufe der Zeit“ geschrieben. Eng verbunden mit dem Karthäuserhof, ist die Person Karl Härle, der das Anwesen zu einem wahren Musterbetrieb, durch die Wirren der beiden Weltkriege hindurch, ausbaute.

Die szenische Lesung wird gestaltet durch den Vorleseclub des Jugend- und Bürgerzentrum und musikalisch begleitet von dem international bekannten Organisten Johannes Fischer an der Orgel. In anregender und einladender Atmosphäre verbinden sich hier Musik und Literatur zu einem kurzweiligen Programm.

Bekannt ist Anja Balschun als Krimiautorin der Karthause. So wird Sie auch Auszüge aus ihrem neuen Krimi „Narrensicher in den Tod“ lesen“.

Der Eintritt beträgt 6 €.

Die Veranstaltung beschließt das JuBüZ-Jubiläumsjahr 2018.

Das Team des Jugend- und Bürgerzentrums Karthause lädt alle Interessierten zu dieser unterhaltsamen Lesung ein.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.11.2018