JuBüZ-Jubiläumsfest

Seit 10 Jahren versteht sich das Team des Jugend- und Bürgerzentrums als Ansprechpartner für kulturelle und soziale Belange des Stadtteils Karthause. Das JuBüZ selbst ist durch sein vielfältiges Programm zu einem demokratischen Lernort für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren geworden. Dies möchte das JuBüZ-Team mit allen Kartäuserinnen und Karthäusern im Rahmen eines Jubiläumsfestes am 18. August 2018 feiern.

Ganz in der Tradition der vergangenen erfolgreichen Stadteilfeste veranstaltet das Jugend- und Bürgerzentrum Karthause in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen, Institutionen und Privatpersonen in diesem Jahr das „JuBüZ-Jubiläumsfest“. Hierfür wurde eigens eine Orga-Gruppe gegründet.

Am Samstag, 18. August 2018 findet auf dem Außengelände und innerhalb des JuBüZ ein buntes Programm statt. Das Fest beginnt um 14 Uhr mit der feierlichen Eröffnung durch Oberbürgermeister David Langner.

Über den Tag hinweg finden viele Präsentationen und Mitmachaktionen statt, die allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben einen schönen Tag mit Familie und Freunden zu verbringen.

Ein Festzelt mit Bühne wird auf dem Vorplatz des JuBüZ errichtet. Daneben bietet die Jugendfeuerwehr Karthause das beliebte „Kisten klettern“ an. Die mobile Spielekiste des Jugendamtes lädt alle Kinder zum Spielen und Spaß haben ein. Bei Atelier mobil e.V. und dem Pfadfinderstamm Heinrich von Plauen werden jeweils kreative Mitmachaktionen gestaltet. Um einen spannenden Drahtseilakt auf der Slackline geht es beim Präventionsteam der Stadt Koblenz.

Die Karthäuser Möhnen bieten Kaffee und leckeren Kuchen an. Über Kuchenspenden würden sich alle Verantwortlichen sehr freuen. Ab 12 Uhr können die Kuchen im JuBüZ am Veranstaltungstag abgegeben werden. Bei einem Imbiss und dem Getränkeausschank haben alle Besucher die Möglichkeit sich zu stärken.

Das Bühnenprogramm stellt eine unterhaltsame Mischung aus Musik und Tanz dar. Die Sweet Lions und Sweet Diamonds mit den Solomariechen Melina Hillebrand und Jill Hean der Narrenzunft GrünGelb zeigen Ihr tänzerisches Können, ebenso wie die HipHop-Dance Gruppe des JuBüZ und die Rhine-Mosel Squeezers.

Für musikalische Stimmung wird Kniff Rosenbaum sorgen. Besonders freut es das JuBüZ-Team, dass Lukas Otte, der es bei der diesjährigen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar“ ins Halbfinale gekommen ist, einen Auftritt beim Jubiläumsfest zugesagt hat. Abgerundet wird das Programm in diesem Jahr durch eine Modenschau kurdischer Trachten.

Zum JuBüZ-Jubiläumsfest wird es im Vorfeld ein Programmblatt mit allen Vorankündigungen, Akteuren und Zeiten geben.

Schon jetzt dankt das JuBüZ-Team den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für das tolle Engagement. Nur durch diesen Einsatz ist es überhaupt möglich ein solches Fest zu organisieren.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, sowie Gäste aus Nah und Fern sind herzlich zum JuBüZ-Jubiläumsfest am 18. August 2018 ab 14:00 Uhr eingeladen

Plakat Jubiläumsfest (PDF)

veröffentlicht am: 10.08.2018