„Jedermann“ auf der Freilichtbühne

Hohenloher Figurentheater zu Gast

Bendorf. Am Sonntag, 29. Juli, 19.30 Uhr, ist das Hohenloher Figurentheater mit einem der bekanntesten Mysterienspiele des Mittelalters auf der Freilichtbühne an den Historischen Eisenerzröstöfen auf der Bendorfer Vierwindenhöhe zu Gast. Gezeigt wird das Drama „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal – für die Festspiele am Rheinblick ein Highlight, wie man es nicht allzu häufig zu sehen bekommt. Bei den Salzburger Festspielen am Domplatz ist „Jedermann“ ein Dauerbrenner, der in jedem Jahr mit fortwährendem Erfolg aufgeführt wird.

Das Stück für erwachsene Besucherinnen und Besucher erzählt die Geschichte vom Leben und Sterben eines reichen Mannes, dessen Herz allein am Reichtum hängt und dem die Armut seiner Mitmenschen gleichgültig ist, der dann aber doch Reue zeigt und dank Gottes Gnaden gerettet wird.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Bendorfer Buchladen im Kaufland, im Berghotel Rheinblick und über telefonische Vorbestellung bei Peter Lindemann, Tel. 02622/14564 sowie an der Abendkasse. Die Zuschauerplätze an der Freilichtbühne sind in diesem Jahr erstmals überdacht.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 23.07.2018