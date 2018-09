In den Herbstferien öffnet die Turnhalle in Oberbieber

Sport- und Lernerlebnis in der Oberbieberer Sporthalle

Die Sporthalle der Oberbieberer Grundschule wird in der zweiten Herbstferienwoche zu einem Ort, der Spiel, Sport und Lernen zum Erlebnis werden lässt. Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) stellt dort vom 8. bis 10. Oktober jeweils von 15 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm für Sieben- bis Zwölfjährige auf die Beine. Neben Bewegung und Aktion steht auch ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Tagesprogramm. Wie Host-Peter Robiller vom KiJuB betont, spielt auch das Thema „soziales Verhalten der Gruppe“ eine besondere Rolle. „Dafür gibt es ganz spezielle Spiele“, kündigt er an. Im Vordergrund dabei: mit der Gruppe aktiv werden, gemeinsame Suchen nach Lösungen und Ziele erreichen. Kooperationspartner des KiJuB in Oberbieber sind das DRK Neuwied, „Theater & Co“ aus Neuwied und „Erlebnispädagogik Lummer“. Alle Angebote sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weite Informationen gibt es bei Horst-Peter Robiller, Tel. 02631 802 175; E-Mail kijub@neuwied.de

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 24.09.2018