HV Vallendar – Dauerkartenvorverkauf gestartet – Bis zum 20. August von Aktionspreisen profitieren!

Bald ist es wieder so weit, dass worauf alle Löwen-Fans den ganzen Sommer sehnlichst warten. Spannende Spiele, eine brechend volle Halle, krachende Tore! Die neue Saison des HV Vallendar in der RPS-Oberliga startet am 01.09.2018 um 18:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen!

Echte Löwen-Fans verpassen natürlich keine Minute. Sichert Euch deshalb schon jetzt die Dauerkarte des HVV, um bei allen Spielen live dabei zu sein und die Atmosphäre im Löwen-Käfig hautnah mitzuerleben! Egal ob direkt am Spielfeldrand, neben unserem lautstarken Fanclub oder in gemütlicher Runde. 15 Heimspiele stehen auf dem Programm, jedes für sich ein Highlight.

Erwachsene zahlen wie gehabt 80 Euro, Ermäßigte (Schüler, Studenten und Rentner) nur 60 Euro – es gibt also auch in diesem Jahr keine Preiserhöhung!

Natürlich bietet der HVV wieder einen „Frühbucher-Rabatt“ an! Bis zum 20. August 2018 kostet die Saisonkarte für Erwachsene nur 75 Euro, ermäßigt liegt der Preis bei nur 55 Euro.

Ein unschlagbarer Preis! Mit der Dauerkarte erhaltet Ihr nicht nur kostenfreien Eintritt zu allen Oberliga-Spielen des HVV, sondern auch zu allen Heimspielen der 2. Mannschaft sowie allen Jugendteams (inklusive der C-Jugend in der RPS-Oberliga).

Die Löwen freuen sich über jeden Kauf, denn dem HV Vallendar steht wieder eine extrem anstrengende und anspruchsvolle Saison bevor. Um diese erfolgreich zu gestalten, brauchen wir jeden Einzelnen von Euch, denn wir wollen die Heimspiele in unserer Sporthalle auf dem Mallendarer Berg wieder zu einem echten Highlight machen!

Eure Dauerkarte könnt Ihr wie gehabt ganz bequem per E-Mail bestellen: info@hvvallendar.de

Bitte gebt bei der E-Mail direkt Eure Bankverbindung an, von der das Geld abgebucht werden soll.

Also sichert Euch schon jetzt eine Dauerkarte und seid bei jedem Spiel dabei! Kommt alle in die Halle und unterstützt unseren HVV!

Quelle: HVV

veröffentlicht am: 13.08.2018