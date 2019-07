HV Vallendar – Dauerkarte sichern und von Aktionspreisen profitieren!

Bereits über 40 Dauerkarten verkauft – Frühzeitig HVV-Dauerkarte sichern und von Aktionspreisen profitieren!

Seit Anfang Juli können alle Handball-Fans aus der Region Dauerkarten für die Heimspiele der Vallendarer Löwen erwerben. Diese berechtigen nicht nur zum Einlass zu den Oberliga-Partien, sondern auch zu allen Heimspielen der 2. Mannschaft sowie allen Jugend-Begegnungen. Dem Fan bietet sich also die geballte Ladung Handball-Action am Wochenende! Bisher wurden bereits über 40 Dauerkarten verkauft, die Vorfreude auf die kommende Saison ist spürbar.

Schnell sein lohnt sich! Auch in diesem Jahr werden frühzeitig Entschlossene belohnt, wie jede Saison gibt es einen „Frühbucher-Rabatt“. Normalerweise beträgt der reguläre Preis 80 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Ermäßigte (Schüler, Studenten und Rentner gegen Vorlage eines gültigen Nachweises). Wer seine Dauerkarte jedoch bis zum 31. Juli bestellt, erhält nochmals 5 Euro Rabatt auf jede Karte. Es lohnt sich also, die Löwen-Dauerkarte bereits jetzt zu ordern!

Wie bekommt man seine Dauerkarte? Ganz einfach: Schicken Sie eine E-Mail an info@hvvallendar.de und schon wird Ihre Bestellung bearbeitet. In der vergangenen Saison erzielten die Löwen einen Rekord im Dauerkartenverkauf und wollen diesen in dieser Spielzeit noch einmal toppen!

Helfen Sie dabei unsere junge, hungrige Mannschaft in einer sicher anstrengenden Saison zu unterstützten und besuchen Sie gleichzeitig die Spiele von unserem ambitionierten Nachwuchs. Der Handballsport, nicht nur bei den Löwen, sondern in der gesamten Region, benötigt Ihre tatkräftige Unterstützung. Gemeinsam mit Ihren wollen wir, dass wieder jedes Heimspiel im Löwenkäfig zu einem Highlight für Groß und Klein wird!

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 15.07.2019