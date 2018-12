Hoher Sachschaden durch Graffiti in Neuwied Irlich, ZEUGEN GESUCHT

Neuwied (ots) – An den Weihnachtsfeiertagen in der Nacht vom 25.12.2018 auf den 26.12.2018 kam es im Neuwieder Stadtteil Irlich zu einer ganzen Serie von Farbschmierereien an Gebäudefassaden mit einem geschätzten Sachschaden von mehreren tausend Euro. Unter anderem sind die Pfarrkirche St. Peter und Paul in der Apostelstraße und das Vereinsheim der TSG Irlich in der Gotenstraße betroffen. Weitere Schmierereien wurden in den Straßen Schobrigsweg, Auf’m Kettgert und in der Rodenbacher Straße gemeldet. Insbesondere wurden folgende Graffiti-Tags 567 – CROOKS – BETRUG – FUCK U! – HOOD – FUCK COPS aufgesprüht. Laut ersten Zeugenhinweisen dürfte es sich um eine Gruppe von 4 – 5 Jugendlichen gehandelt haben. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/878 0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.12.2018