Hoch hinaus: Festungsspringen am 21. August 2019

In sechs Wochen erwartet die Region eine neue sportliche Attraktion: Koblenz empfängt Top-Stabhochspringer zum einem Meeting auf der Festung Ehrenbreitstein.

Die absolute Weltklasse, die deutsche Spitze sowie „local heros“ im Stabhochsprung werden in Koblenz dabei sein. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spektakuläre Show freuen, wenn sich die Athletinnen und Athleten in immer größere Höhen begeben. Die Festung Ehrenbreitstein bietet dabei eine einzigartige Kulisse. Die Stabhochsprunganlage wird im Festungspark, hoch über dem Rhein, aufgebaut sein. Die Zuschauer können zu dem Meeting direkt mit der Seilbahn anreisen -die Betriebszeiten der Bahn werden für die Veranstaltung erweitert.

Die Stabhochspringerinnen beginnen ihren Wettkampf um 17:00 Uhr, die Männer springen ab etwa 19:15 Uhr. Im Vorprogramm ab 15:00 Uhr werden Koblenzer Vereine ihre Leichtathletik-Angebote präsentieren. Für Kinder werden besondere Mitmach-Programme angeboten. Der Eintritt zum Stabhochsprung-Meeting ist frei!

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.07.2019