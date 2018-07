Hermsdorfs Bürgermeister Gerd Pillau in den Ruhestand verabschiedet

Lahnsteins Oberbürgermeister Labonte gratuliert zur Ehrenbürgerschaft

Lahnstein. Am vergangenen Wochenende endete die 24-jährige Amtszeit von Hermsdorfs Bürgermeister Gerd Pillau. Hermsdorf ist nun seit über 25 Jahren einer der Partnerstädte von Lahnstein und seit 20 Jahren kennen sich die beiden Stadtchefs Pillau und Labonte. Deshalb ließ es sich Oberbürgermeister Peter Labonte natürlich nicht nehmen, persönlich mit einer kleinen Delegation aus Lahnstein an der Verabschiedung in den Ruhestand von Gerd Pillau sowie der gleichzeitigen Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Hermsdorf teilzunehmen.

Ganz besonders gratulierte er seinem Thüringer Amtskollegen zur Verleihung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt Hermsdorf. Damit wird ihm die höchste Ehrung, die eine Gemeinde zu vergeben hat, zuteil. Eine Ehrung, die Labonte selbst schon einige Male an außergewöhnlich engagierte Bürger der Stadt Lahnstein verleihen durfte. Und so kann er einschätzen, welche Verdienste und wieviel Einsatz hinter einer solchen Auszeichnung stehen. „Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft setzt Hermsdorf ein Zeichen. Denn sie macht deutlich, wen und was ihre Stadt schätzt, wer und was ihr wichtig ist“, so Labonte in seinen Worten an Pillau. „Ehre, wem Ehre gebührt“.

Für Lahnstein war Gerd Pillau immer ein verlässlicher Partner. Auch für das Engagement rund um die Städtepartnerschaft Lahnstein-Hermsdorf dankte Labonte Pillau sehr herzlich.

„Jetzt heißt es Abschied zu nehmen. Abschied von einer Persönlichkeit, die fast ein Vierteljahrhundert „Kommunalpolitik feinster und bester Art“ gemacht hat: verbindlich im Ton, klar in der Sache, hochgeschätzt von der Bürgerschaft und weit über Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus. Für dich birgt der Ruhestand aber auch die Chance, mehr Zeit für dich, deine Familie und deine persönlichen Interessen zu haben und dich zunächst einmal auf deine Genesung zu konzentrieren. Ich wünsche dir, dass du deine Krankheit erfolgreich überwinden wirst und drücke dir hierfür ganz fest die Daumen“, so Labonte abschließend.

Auch der Vorsitzende des Partnerschaftskreises Lahnstein-Hermsdorf, Ralf Schäfer, würdigte in seinem Grußwort die Aktivitäten und das Engagement von Gerd Pillau im Rahmen der rheinland-pfälzischen – thüringischen Städtepartnerschaft.

